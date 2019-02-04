小三TSA中英文說話開考　教師稱試題生活化不難考 (17:40)

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中文說話評估設「看圖說故事」和「小組交談」兩部分，每名學生只需參加當中一項，前者學生須根據4幅圖畫的圖意，講述一個完整故事，內容包括爭奪玩具、看牙醫、舉報罪案、綁鞋帶等；後者學生以3人為一組小組交談，內容取材涉及家庭生活、個人成長、校園生活和童話故事等。

黃埔葛量洪校友會黃埔學校今早開考，該校學校課程發展主任兼中文科教師胡海珊稱，小三級約有150名學生，各卷抽選約13至14人應考。胡海珊形容試題「熟口熟面」，也是生活化題目，「看圖說故事，也是很常見圖畫，例如小朋友爭東西玩，於是有爭執，最後和好如初，其實都是正路」，與平日校內評估模式相若；又說學生「其實三年級也沒有特別感覺，抽中了，就要落去了」，評估過程很快完結，只影響首數節課堂。

英文說話則包括兩部分，分別為「朗讀和個人分享」及「看圖說故事」，學生須參加其中一項，題目涉及學校、玩具車等。

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