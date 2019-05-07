保安局拒公布水炮車最強水壓　「防有人掌握數據針對警方措施」 (17:45)

保安局副局長區志光及警務處助理處長（行動）麥展豪今午到立法會保安事務委員會講解相關問題，民主黨鄺俊宇指出，外國警方曾因使用水炮車，導致示威者頭頸移位或致盲等傷害，他關注警方今次購入的水炮車可造成的水壓壓力最強程度為何。區志光指出，警方如真的有需要動用水炮車，水壓壓力將由小至大，使用時會集中示威者的下肢，不會射其他部分。

鄺俊宇追問究竟最強水壓有多大，區志光表示，警方使用任何裝備時，都有戰略上的考慮，要符合武力相稱性；但他指出，「警方不打算公布水壓，如有人掌握，會針對戰略及措施，減少使用裝備的效能。」

香港本土毛孟靜指出，警方僅交代射水炮距離5米會造成320磅衝力，警方雖然稱會射下半身，但市民不會根據水炮車的方向避開。她繼續追問水炮車最強水壓，以及為何警方不公開使用守則，「不拿（守則）出來，是對市民不公道，警民對立感很重」。區志光僅回應指出，警方使用水炮車時會謹慎，但水壓方面「不便透露」。

公民黨郭家麒關注警方提出的指引要點，即「通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通， 對公共秩序和/或公眾安全造成重大影響」，會否成為警方日後出動的主要條件，他呼籲政府「不要藉故用作維穩工具，不要為共產黨維穩」。區志光回應指出，使用水炮車時，首先要有符合「大範圍、騷亂」的前設。郭家麒續問2014年的「雨傘運動」是否屬於大範圍騷亂情况，區沒有正面回應，僅表示要出現暴力情况。

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