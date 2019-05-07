走私60瀕危琉球黑胸葉龜來港　日漢判囚一年 (17:01)

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案件今日（7日）在區域法院判刑。日本籍被告HIRAGUCHI Naoki（43歲）早前堅持事件不涉商業元素，但他拒絕就此出庭作供，亦不會挑戰法庭決定。法官否定被告說法，引述被告在求情信中透露走私琉球黑胸葉龜予港人繁殖，直指此乃商業活動。

法官指出，政府為有效阻嚇野生動植物的非法貿易，加重了《保護瀕危動植物物種條例》相關罰則，其中最高監禁由6個月提升至7年，法庭亦須對此在判刑上加以配合。

法官判刑時表示，被告將琉球黑胸葉龜塞進綿襪，再放入紙皮箱藏在行李內，該批龜在環境狹窄下仍生還，是純粹幸運。考慮到被告認罪，加上其家庭坎坷，妻子與母親患癌，減刑後判他入獄一年。

案情指出，被告於去年10月26日在香港國際機場入境時遭海關截查，發現其行李內裝有60隻琉球黑胸葉龜（Geoemyda japonica）。該品種列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II的瀕危物種。

被告被捕後，在警誡下稱該批黑胸葉龜由一名朋友從沖繩郵寄給他，再委託他由日本帶到香港。被告聲稱沒有收受任何報酬，而該批琉球黑胸葉龜市值約51萬至240萬港元。

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