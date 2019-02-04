【逃犯條例．短片】鄭若驊：港人港審、域外法權均「不確切可行」　有否實施《公民權利公約》非考慮因素 (17:15)

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陳弘毅評論逃犯條例建議修訂全文

陳弘毅網誌英文全文

鄭若驊表示，第一、香港屬普通法域，一般只能處理在境內發生的刑事罪行，擴大域外法權，會令外地發生的行為，變成香港法律下的刑事罪行；第二、如此修訂法例，只能處理修訂後干犯的罪行，不能應用於去年的台灣殺人案；第三，如果加入條文引入追溯期，會違反《香港人權法案條例》刑事罪和刑罰沒有追溯力等條文。

有記者提到，基本法委員會委員陳弘毅關注修訂《逃犯條例》做法，會將法庭擺上很困難的地方，問政府的堅持是否意味對陳弘毅所言聽不入耳。鄭若驊表示，陳弘毅等人建議引入「港人港審」等方案，須將現行《逃犯條例》所有46個罪類都要歸入，會對本港普通法一貫的「屬地原則」（即只處理在當地發生的刑事罪行）作根本改變；另外，從外地取證或將相關證供提交本港法庭等程序，亦會有困難。

對內地仍未實施聯合國《公民權利和政治權利國際公約》，鄭若驊表示，新加坡及馬來西亞也未實施上述公約，但均已與香港簽訂移交逃犯協議；香港過往亦不會以有關國家或地區有否實施公約，作為簽訂協議的考慮；面臨引渡的港人，也可先向香港法庭申請司法覆核。

問到如何評價內地司法制度，鄭若驊說須「好小心」，因移交安排除了適合已簽訂的20個國家，餘下的173個國家都適用，重申不會隨便評價某一地方司法制度。

有傳媒問及，台灣方面表明不會接受現框架的《逃犯條例》修訂，特區政府會否有後備方案，讓台灣殺人案彰顯公義；若未能做到，保安局等負責人須否道歉或作其他交代。李家超表示，每個人都應積極推動有關修訂落實，不應該再「鴕鳥」，形容特區政府相關官員一直都「不辭勞苦」，跟台灣方面溝通。

至於往後會否將涉及《基本法》23條或國家安全的罪行，以任何形式引入《逃犯條例》，李家超重申，立法會審議時會加以處理，目前的《逃犯條例》框架亦不會納入政治罪行。

被問到有傳政府已指示本立法年度內要先通過《逃犯條例》修訂，此後才會提交其他法案，李家超只表示，會按相關法案優次來處理。至於會否要立法會在本立法年度加開會議，確保《逃犯條例》修訂通過，李家超重申，立法會若努力相關工作，他仍然相信可以趕及完成審議，當局也會樂意引入符合特區政府今次政策目標的意見和修訂。

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