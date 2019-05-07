【逃犯條例】陳弘毅提三建議倡「港人港審」撮要（附全文） (16:34)

1)應只局限於引渡最嚴重罪行，以確保只在罕有、例外情况才移交；

2)移交安排無追溯力；

3)考慮田北辰提出的「港人港審」，即港人不被移交至內地，而是在香港被檢控。

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陳弘毅評論逃犯條例建議修訂全文

陳弘毅網誌英文全文

網誌以英文撰寫，陳弘毅表示，現行修例極大地增加特首在移交方面的權力，是對現行法律的根本改變（fundamental change in the existing law），而不少港人憂慮特首難以拒絕來自中央政府的移交請求，令中港之間的移交不限於例外、罕有情况，變為恒常卻沒有額外保障，若政府及立法會要繼續推行草案，應增加限制及保障。

陳弘毅另表示，兩地在沒有簽訂協議下引渡逃犯一向都是「例外」（exceptional），舉例在美國、加拿大及英國，都是在相當罕有的情况才會如此移交（見表）。

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