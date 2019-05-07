「南生圍佬」元朗山頭伏屍　胞妹曾透露其患癌 (17:48)

方兆基生前於聯興圍花炮會幫忙，其個人facebook上不時貼出花炮會活動相片。據報方兆基於上月27日在天恩路一商場最後露面後便告失蹤，其胞妹及後在facebook透露，方兆基於2017年確診患上末期肺癌，而其好友亦指出，曾於上月27日晚上在聯興圍花炮會會址內最後一次見過他。

【16:00】下午1時20分，有政府部門人員於元朗山貝洪田村附近鋸樹時，發現一名男子伏屍路邊約1米深渠內，大驚下報案。

現場附近為一個山墳，消防到場將屍體移上地面，屍體嚴重腐爛，相信已死去約一周。警方封鎖現場調查，相信死者為於上月27日失蹤的55歲男子方兆基，他當晚在天恩路一商場最後露面後便告失蹤，其家人於2日後警方報案，警方相信他於洪田村附近山頭上吊自殺，案件無可疑。

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