腦部有腫瘤　陳淑莊今午完成手術：等我好消息 (15:49)

【15:36】佔中九子案其中一名被告、公民黨立法會議員陳淑莊，因腦部有腫瘤須動手術，獲准押至6月10日判刑。可靠消息向《明報》證實，陳淑莊今日（7日）做手術。

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陳淑莊今早在facebook發文稱「預報平安」，說諮詢幾位醫生意見後，她將會做腦部手術，為免驚動外界而對家人造成更大壓力，她不便透露手術日期、地點和時間。陳淑莊又呼籲「等我好消息」。

陳淑莊早前指出，上月接獲報告，其左腦有一個直徑4.2厘米腫瘤，已壓着腦幹致腦幹彎曲，亦壓着部分腦血管及神經，醫生診斷為腦膜瘤，須開腦才能確定腫瘤是良性或惡性。她稱，其主診醫生考慮到她持續出現不同程度病徵，包括頭暈及面部麻痹等，建議必須盡快做手術切除。

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