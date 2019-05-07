涉暴動潛逃台灣李倩怡將「現聲」台政黨直播　林榮基同場視像訪問 (15:22)

基進黨今晚的直播節目題為「用錢買不到的東西——香港流亡者對台灣最沉痛的呼籲」。該黨在facebook形容李倩怡和林榮基為「香港流亡者」，並指出李倩怡「因參與魚蛋革命被司法追殺，選擇流亡，至今仍下落不明」。

李倩怡於2017年1月17日缺席法庭就其暴動罪的聆訊，法庭發出拘捕令。台灣移民署同年6月表示，李倩怡自當年1月6日入境台灣後沒有出境紀錄，屬逾期停留台灣。基進黨在facebook公布李倩怡將「現聲」該黨直播節目後，回應網民留言時強調「我們真的不知道」她的下落。

（中央社）

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