同性婚姻伴侶福利終極上訴　馬道立：若上訴成功將毁婚姻制度 (15:12)

上訴人梁鎮罡由御用大律師Karon Monaghan代表，答辯人為公務員事務局長及稅務局長，均由御用大律師彭力克勳爵代表。梁鎮罡與丈夫今（7日）手拖手到庭旁聽。

今次上訴的爭議在於同志伴侶遭不平等對待，是否與保障異性戀婚姻制度有合理關聯。Monaghan陳辭指出，答辯方強調「婚姻是獨特的」，所以進入婚姻制度的人才獲得其所附隨的權利；而因為同性婚姻在香港不合法，若賦予該權利予同志，會破壞婚姻的獨特性，但這是犯了循環論證的邏輯謬誤。

Monaghan指出，福利和權利與婚姻並無關係，上訴方不是要求法庭認可上訴人的同性婚姻，而是認可這段婚姻與異性婚姻有可比的價值。

終院首席法官馬道立表示，容許歧視存在，是為了保障香港的婚姻制度，不容婚姻的獨特性被破壞。非常任法官鄧國楨反問上訴方，婚姻附隨的權利，有其傳統和歷史上的意義，若把婚姻與權利分開理解，討論就會變成「婚姻的定義是什麼」。非常任法官紀立信亦指出，稅項的減免與家庭經濟有關，反問過去與現今在理解家庭組成上有什麼分別。

Monaghan回應稱，由1960年代起婚姻制度就設定如此，但「這是如此（It is what It is）」，並非合理化同志伴侶受歧視的解釋；過去同性戀甚至被指是罪行，但法律會隨時代而改變。

馬道立又指出，若上訴人上訴成功，婚姻結構將被砍掉，並破壞婚姻制度，但Monaghan則表示，婚姻彰顯了兩個人在親密關係中的互相支持，就算法律不能反映他們婚姻的合法性，仍不改婚姻所連結的責任。

聆訊下午繼續。

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