同性婚姻伴侶福利終極上訴　馬道立：若上訴成功將毁婚姻制度 (15:12)

上訴人梁鎮罡由御用大律師Karon Monaghan代表,答辯人為公務員事務局長及稅務局長,均由御用大律師彭力克勳爵代表。梁鎮罡與丈夫今(7日)手拖手到庭旁聽。

今次上訴的爭議在於同志伴侶遭不平等對待,是否與保障異性戀婚姻制度有合理關聯。Monaghan陳辭指出,答辯方強調「婚姻是獨特的」,所以進入婚姻制度的人才獲得其所附隨的權利;而因為同性婚姻在香港不合法,若賦予該權利予同志,會破壞婚姻的獨特性,但這是犯了循環論證的邏輯謬誤。

Monaghan指出,福利和權利與婚姻並無關係,上訴方不是要求法庭認可上訴人的同性婚姻,而是認可這段婚姻與異性婚姻有可比的價值。

終院首席法官馬道立表示,容許歧視存在,是為了保障香港的婚姻制度,不容婚姻的獨特性被破壞。非常任法官鄧國楨反問上訴方,婚姻附隨的權利,有其傳統和歷史上的意義,若把婚姻與權利分開理解,討論就會變成「婚姻的定義是什麼」。非常任法官紀立信亦指出,稅項的減免與家庭經濟有關,反問過去與現今在理解家庭組成上有什麼分別。

Monaghan回應稱,由1960年代起婚姻制度就設定如此,但「這是如此(It is what It is)」,並非合理化同志伴侶受歧視的解釋;過去同性戀甚至被指是罪行,但法律會隨時代而改變。

馬道立又指出,若上訴人上訴成功,婚姻結構將被砍掉,並破壞婚姻制度,但Monaghan則表示,婚姻彰顯了兩個人在親密關係中的互相支持,就算法律不能反映他們婚姻的合法性,仍不改婚姻所連結的責任。

聆訊下午繼續。

