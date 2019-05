《逃犯條例》修例引起立法會內連番激辯,民主派其中一個矛頭指向立法會秘書長陳維安,質疑陳維安處理議會事宜唔中立。陳維安今朝會見傳媒,用中文答問題時強調秘書處一直持守政治中立原則,但佢用英文重複呢番話時,就講錯咗「We have always worked against this principle(我們做事一直違背這原則)」,之後亦無糾正。