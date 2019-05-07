【逃犯條例】民主派批陳維安欺凌論︰以為有人大釋法式行政霸權 (13:52)

立法會秘書長陳維安今（7日）早回應《逃犯條例》修例法案委員會爭議，強調秘書處政治中立，不點名批評有人「欺凌」秘書處。民主派會議召集人毛孟靜下午回應稱，陳維安的欺凌說法貽笑大方，強調民主派一直只針對陳維安，而非整個秘書處，批評對方自以為有人大釋法式的行政霸權。
法案委員會的建制派議員早前以「傳閱」形式，以書面表決而非開會討論，決定按內務委員會指引，更換法案委員會主持涂謹申，被民主派質疑缺法理基礎。
議會陣線朱凱廸重申，根據議事規則，除非主席批准，以及無委員反對，否則委員會是不能以傳閱形式作書面表決，他質疑陳維安是否引用「牀下底的守則」，指對方若說不出相關議事規則，便應「收聲」，不應混淆視聽。
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