【逃犯條例】民主派批陳維安欺凌論︰以為有人大釋法式行政霸權 (13:52)

法案委員會的建制派議員早前以「傳閱」形式，以書面表決而非開會討論，決定按內務委員會指引，更換法案委員會主持涂謹申，被民主派質疑缺法理基礎。

議會陣線朱凱廸重申，根據議事規則，除非主席批准，以及無委員反對，否則委員會是不能以傳閱形式作書面表決，他質疑陳維安是否引用「牀下底的守則」，指對方若說不出相關議事規則，便應「收聲」，不應混淆視聽。

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