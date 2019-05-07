無業男認以自己器材偷拍女子洗澡11個月　獲撤不誠實取用電腦罪 (13:40)

其他報道：內地少婦持雙程證夥親友來港捉姦 當場拖二奶落地 罰款2000

首宗案件的被告郭家諾（29歲），無業，被控2016年9月至2017年8月期間，在元朗區的私人住所內，以運動攝影機偷拍女子洗澡。他早前承認4項「目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦」罪。

控方今表示，被告郭家諾雖在去年8月承認控罪，但押後判刑期間，終院頒下相關判辭，本案案情並不足以支持定罪，故申請撤銷控罪且不提證供起訴。辯方亦申請撤回被告的認罪答辯。裁判官終批准撤銷控罪和被告認罪的申請。

另一宗案件的被告呂渭民（38歲）為裝修工人，早前被控於2017年7月某日，在元朗黃泥墩村一間村屋的廁所偷拍。他去年1月承認一項「有犯罪意圖而取用電腦」。

控方表示，根據終院頒下相關判辭，本案案情不足以支持控罪，申請改控刑事毀壞罪，即被告在涉案住所廁所以螺絲鑲嵌膠盒，該膠盒載有偷拍所用的攝錄機，毀壞涉案住所。控方強調，此控罪基於同案相同的證據作檢控，不會對被告不公。

辯方申請撤銷被告的認罪答辯，且反對改控刑事毀壞罪，指控方是因本案不能告不誠實取用電腦罪，「先補返控罪」；涉及刑毀的案情，亦與終院的不誠實取用電腦案判辭無關，質疑控方濫用程序。

辯方續說，本案刑毀案情不會十分嚴重，涉案財物僅300元，很大機會判處非監禁刑罰，與原本的控罪處罰有別，但被告已因此事還押6星期，質疑修改控罪會令被告受到處分不合比例。

控方則不同意有濫用程序，並指本案控告的罪行雖有不同，但犯案嚴重程度沒有差別，因被告為偷窺住客而作出刑毀，屬非常重要的加刑因素，故修改控罪不會令刑罰有顯著不同。裁判官押後至下午決定是否批准修改控罪。

其他報道：市民放蛇捉30 Uber司機 1人認罪

其他報道：休班警apm偷128元衫被捕 今提堂