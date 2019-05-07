中大研究：低濃度阿托品眼藥水可減學童近視加深速度七成 (14:01)

傳統要減慢近視加深，除了多做戶外活動及光學方法外，藥物上可使用「阿托品（Atropine）眼藥水」，但傳統的1%濃度眼藥水，會令瞳孔擴張而引致怕光，看近物亦較模糊。中大醫學院2016至2017年期間，為438名雙眼最少有100度近視、並在近一年增加至少50度的4至12歲兒童，進行全球首個低濃度「阿托品眼藥水」的隨機安慰劑對照組雙盲研究。

研究兒童隨機接受0.05%、0.025%和0.01%的「阿托品眼藥水」，或安慰劑藥水（普通滋潤眼藥水），每日一次，為期一年。結果顯示，0.05%的低濃度「阿托品眼藥水」，可減慢近視加深速度67%，眼球長度增長亦減慢51%。

今年11歲的Jovita自8歲起接受研究，每晚滴一次濃度為0.05%的藥水。雖然Jovita日常少接觸電子儀器，但Jovita父母也有深近視（兩隻眼均接近600至700度），故其父親擔心她亦會有這遺傳。結果顯示，32個月以來，她僅右眼從250度近視加深至300度，左眼並無加深。其父親指，眼藥水所致的副作用（怕光）亦不明顯。

研究結果已發表在國際期刊《眼科》，團隊亦即將啟動第二階段研究，現招募300名年齡介乎4至9歲、沒有近視的兒童參與。有興趣人士可WhatsApp 91371925或致電39435815/39435845，或電郵（childreneye@cuhk.edu.hk）。

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