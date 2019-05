【逃犯條例】立法會前秘書長吳文華：內會有慣例可應要求向法案委員會發指示 (12:13)

吳文華書面回覆《明報》稱,議會程序亦要看先前慣例,和大家一向接受的做法。她指出,內務委員會的前身,是行政立法兩局非官守議員辦事處(Office of the Unofficial Members of the Executive and Legislative Councils,簡稱UMELCO)年代的立法局內務會議(LegCo In-house),其主要功能是決定一項快將或經已引進的法案或附屬法例該如何處理,包括適時對法案委員會給予指示,確保法案在合理時間內完成審議;此後20多年來,各方對此都十分尊重。

吳文華續稱,從沒想到會出現遲遲未能選出法案委員會主席,引致委員會不能展開工作的情況,但內會對法案委員會有監督職責,所以可以給予指示。她表示,如果負責主持選主席會議的議員,因個人原因不能有效或公正主持,委員可在法案委員會上建議換人,但因議事規則和內務守則對此情況都沒有說明,內務委員會便可被要求介入,填補這程序的空白部分。

