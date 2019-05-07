【逃犯條例】涂謹申：昨日會議合法合憲　稱秘書處不支援可自設網頁 (11:55)

涂謹申今（7日）早出席港台及商台節目回應事件。他重申昨日的會議是合法、合憲、合程序，今日亦會安排周六（11日）審議修訂《逃犯條例》會議的時間和地點，若建制派亦安排在同一時間地點開會，他一定會爭取繼續主持會議。

涂謹申又說，如果由他召開的法案委員會會議不獲秘書處支援，例如不上載會議紀錄至網上，他亦可自行開設網頁，並上載資料，向市民公布會議進展，並收集市民意見。

對於民主派及建制派所選主席的合法性爭議，涂謹申認為，可由秘書處或政府尋求法院解決，由法院裁定誰是合法的主席，但民主派不會主動尋求法庭裁決。

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