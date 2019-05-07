【逃犯條例】陳維安：秘書處不偏不倚　稱部分批判近欺凌促停止 (11:44)

陳維安今（7日）早首度現身開腔回應，稱秘書處一直不偏不倚服務議會。他強調，秘書處協助議會審議法例的工作，從來都是政治中立，這原則在以往、現在和將來都會持守。他又稱，以書面形式請法案委員會所有委員考慮內務委員會發出的指引，這安排是根據議事規則、內務守則及秘書處一貫行事方式。

陳維安說，留意到過去幾天，議員對秘書處的做法有不同意見；對善意批評和提點，秘書處一直抱着「有則改之，無則加勉」的態度，但亦留意到有些人的批判言論與行為，近乎欺凌和滋擾，希望有關人等馬上停止攻擊及傷害秘書處。

對於民主派昨（6日）午如期到會議室開會審議修訂《逃犯條例》時，沒有秘書或法律顧問出席，陳維安表示，當天收到議員發出的律師信，秘書處需要與法律部門商討，所以未能出席無預先安排的會議，他向昨天等候多時的議員致歉。

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陳維安不見人 「遺憾」回應批評