【逃犯條例．短片】林鄭：與秘書處合作無間勿令其涉政治鬥爭　謝偉俊：即使秘書處有錯亦不應怪責 (10:55)

至於修訂《逃犯條例》法案委員會問題，林鄭月娥說「議事方式」和「程序合法性」交由立法會處理，她不評論。問到昨日（6日）沒有官員出席民主派主持的法案委員會會議，林鄭月娥說昨天獲立法會正式通知取消會議，故沒有官員出席。

立法會議事規則委員會主席謝偉俊早上在商台節目表示，秘書處在緊急及從未有先例下，用常理及常識作判斷，即使有錯，亦不能說秘書處偏幫任何一方。他又強調，縱使秘書處有不對地方，都不應怪責秘書處。

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