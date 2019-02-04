【逃犯條例．短片】林鄭促非建制派按內委會決定成立委員會　鄭若驊李家超下午4時見記者 (10:35)

【10:34更新】政府新聞處發稿表示，律政司長鄭若驊、保安局長李家超，以及律政司和保安局代表，將於今（7日）午4時就修訂《逃犯條例》草案舉行記者會。
【10:08】特首林鄭月娥出席行政會議前見記者，回應立法會修訂《逃犯條例》法案委員會問題，明言「深表關注」。她提醒，《基本法》下立法會要行使職權，「按行政當局提交的法案進行審議」，呼籲立法會非建制派議員，「按立法會經內務委員會作出的決定」，盡快成立法案委員會，「如果連法案委員會都無法成立，即是無履行到憲法職能」。
林鄭月娥重申修例「有一定時限性」，希望爭取本立法會年度暑期休會前通過，而鑑於立法會仍未成立委員會，政府亦聽到法律界意見，故律政司長鄭若驊及保安局長李家超今日（7日）下午將舉行記者招待會回應，講述修訂工作及保障措施，釋除公眾疑慮，但強調「不存在現在作出任何修訂」。
林鄭月娥亦提到，每次政府議案提交予立法會討論，「如果有好的建設提議，讓我們達到原本修訂法例目的，亦能更有效讓社會能夠接受這次修例理據，特區政府會嚴肅考慮這些建議」。
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