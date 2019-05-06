【逃犯條例】保安局：局方代表會出席立法會秘書處安排的會議 (22:41)

民主派議員今日（6日）下午舉行會議，並選出涂謹申為《逃犯條例》法案委員會主席，稱會議符合法律程序。保安局被問及是否承認今日的會議時，回應稱局方已收到立法會秘書處通知，指出原訂今日下午4時30分舉行的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》法案委員會第三次會議，將改於本周六（11日）上午9時舉行，以選出法案委員會主席，「保安局代表會出席由立法會秘書處安排的有關會議」。
保安局發言人表示，政府期望法案委員會盡快展開工作，務實地讓政府、立法會及不同團體就《條例草案》內容、理念及如何改善當中建議作有建設性的交流及討論。局方指出，政府的修例建議是經過謹慎和全面的考慮而作出，是要處理台灣殺人案和同時填補制度上的漏洞，確保犯了嚴重罪行的人，不可以利用法律真空，逃避法律責任，保障市民安全和社會治安。
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