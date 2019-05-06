【逃犯條例】保安局：局方代表會出席立法會秘書處安排的會議 (22:41)

保安局發言人表示，政府期望法案委員會盡快展開工作，務實地讓政府、立法會及不同團體就《條例草案》內容、理念及如何改善當中建議作有建設性的交流及討論。局方指出，政府的修例建議是經過謹慎和全面的考慮而作出，是要處理台灣殺人案和同時填補制度上的漏洞，確保犯了嚴重罪行的人，不可以利用法律真空，逃避法律責任，保障市民安全和社會治安。

逃犯條例 相關報道：

容海恩突入舉牌斥「民主派在玩泥沙」 涂謹申郭榮鏗獲推舉任正副主席 定周六上午9時開下次會議

建制派稱民主派會議無合法性 廖長江：只有石禮謙有權主持

涂謹申：下午依原定時間開會 民主派留會議室用膳防保安鎖門