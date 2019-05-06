女學生購韓星演唱會飛兩度「中招」　警破網購騙案沙田拘18人 (22:57)

【22：08】警方鑑於網上購物騙案有上升趨勢，過去兩星期在沙田拘捕18人，破16宗案，涉款逾43萬元，其中單一最大損失個案涉及30萬元比特幣（Bitcoin）挖礦機。調查發現，騙徒大多以Instagram為平台，發帖訛稱出售各式貨品，其中有女學生為購買韓國歌手演唱會門票，先後兩次遇騙。

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被捕12男6女介乎18至42歲，各人報稱任職文員及無業等，涉嫌干犯以欺騙手段取得財產帶署扣查。其中兩名被捕者為父子，案中兒子涉用父親帳戶收取款項，警正調查父親是否知情。至於其餘16人相信獨立犯案。

沙田警區刑事總督察蕭雯漢表示，本港去年網上騙案達6354宗，而沙田警區過去15個月則接獲225宗相關個案，涉款420萬。蕭雯漢交代案情指出，騙徒涉以低價作招徠，於網上平台訛稱出售不同貨品，包括衣服鞋物、演唱會和主題公園門票、電子產品等。有受害人不虞有詐，按指示銀行轉存相關款項，惟其後無法聯絡對方收貨，始悉遇騙。

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