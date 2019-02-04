【逃犯條例】石禮謙：周六會議始選法案委員會主席　陳維安：情況前所未有仍會緊守崗位 (19:29)

立法會秘書長陳維安則透過立法會秘書處發言人表示，知悉議員對秘書處的做法有不同意見。由於他今早已收到23名議員的律師信，秘書處現階段不宜作評論。他重申，立法會秘書處一直恪守不偏不倚原則，會繼續以專業中立態度，履行支援立法會的職責。雖然現在情況前所未有，秘書處仍會緊守崗位，向立法會提供獨立及專業的服務。陳維安表示，對部分議員不斷批評秘書處，深表遺憾。

逃犯條例 相關報道：

其他報道：【逃犯條例】容海恩突入舉牌斥「民主派在玩泥沙」 涂謹申郭榮鏗獲推舉任正副主席 定周六上午9時開下次會議

其他報道：【逃犯條例】建制派稱民主派會議無合法性 廖長江：只有石禮謙有權主持

其他報道：涂謹申：下午依原定時間開會 民主派留會議室用膳防保安鎖門

石禮謙：下午逃犯條例委員會取消改周六再開 民主派：下午如常開會

斥秘書處強行取消會議「奪權」 涂謹申：若有人靠霸權靠惡或需打官司

民主派辦公室等45分鐘見不到陳維安 郭榮鏗：這是什麼態度？

【Emily Online】前黨友田二少fb發帖倡港人港審 葉劉留言：你是讀過書的人不要胡說八道誤導群眾

其他報道：涂謹申：繼續主持會議 阻撓者或涉刑事

李慧琼：秘書處做法合理勿抹黑 梁君彥籲冷靜勿令秘書處成磨心