【逃犯條例】石禮謙：周六會議始選法案委員會主席　陳維安：情況前所未有仍會緊守崗位 (19:29)

民主派今日（6日）下午依《逃犯條例》修訂法案委員會會議原定時間，選出民主黨涂謹申及公民黨郭榮鏗成為委員會正副主席。建制派最資深立法會議員石禮謙發出嚴正聲明，重申自己是獲法案委員會授權，依內會上周六（4日）指引，已取消下午會議，並改於本周六（11日）上午開會，屆時才會選出法案委員會主席，法案委員會秘書亦已於今日發出有關通知。
立法會秘書長陳維安則透過立法會秘書處發言人表示，知悉議員對秘書處的做法有不同意見。由於他今早已收到23名議員的律師信，秘書處現階段不宜作評論。他重申，立法會秘書處一直恪守不偏不倚原則，會繼續以專業中立態度，履行支援立法會的職責。雖然現在情況前所未有，秘書處仍會緊守崗位，向立法會提供獨立及專業的服務。陳維安表示，對部分議員不斷批評秘書處，深表遺憾。
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