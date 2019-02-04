【沙中線問題】金澤培認地盤人員為趕工未填施工表格　稱任內冀重建港鐵聲譽 (19:31)

沙中線紅磡站調查委員會今早（6日）進行初步聆訊，下階段主要會調查紅磡站兩邊連接隧道和列車停放處工程檢查紀錄缺失等問題，港鐵行政總裁金澤培表示，目前仍在整理沙中線各車站的施工表格，估計紅磡站需更多時間才能整理好，其他車站的文件整理進度則理想。他承認，地盤人員在施工期間，因趕工未填表格，港鐵會找相關的圖片和即時通訊程式紀錄，填補文件的缺失。
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金澤培上月履新，他今日與傳媒茶聚時說，上任後有三大目標，包括提供安全可靠及有效率的鐵路服務、重建港鐵聲譽及公眾信心，及確保各項業務暢順運作。他說，未來會增加透明度，加強向公眾解說，亦會翻新現有設施，及利用創新科技推動智慧出行。
港鐵車務總監劉天成表示，今年會研究翻新荃灣線、觀塘線及港島線車站，包括考慮在部分車站加裝扶手電梯，和改善沒有冷氣的戶外車站通風系統。
港鐵商務總監楊美珍說，第二季內會更新手機應用程式「MTR Mobile」，加入點對點路線搜尋；屆時除了港鐵，乘客在應用程式內亦可搜尋到巴士及專線小巴的乘車建議。
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