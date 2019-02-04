【沙中線問題】金澤培認地盤人員為趕工未填施工表格　稱任內冀重建港鐵聲譽 (19:31)

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金澤培上月履新，他今日與傳媒茶聚時說，上任後有三大目標，包括提供安全可靠及有效率的鐵路服務、重建港鐵聲譽及公眾信心，及確保各項業務暢順運作。他說，未來會增加透明度，加強向公眾解說，亦會翻新現有設施，及利用創新科技推動智慧出行。

港鐵車務總監劉天成表示，今年會研究翻新荃灣線、觀塘線及港島線車站，包括考慮在部分車站加裝扶手電梯，和改善沒有冷氣的戶外車站通風系統。

港鐵商務總監楊美珍說，第二季內會更新手機應用程式「MTR Mobile」，加入點對點路線搜尋；屆時除了港鐵，乘客在應用程式內亦可搜尋到巴士及專線小巴的乘車建議。

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