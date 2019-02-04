金門研發新系統防RISC表格缺失　中九龍幹線工程先試用 (19:42)

該新系統名為「Inspecto」，由流動應用程式、儀表板和實時提示功能組成。金門董事及首席資訊總監朱凱威指出，不少地盤仍以人手填寫紙張本、一式數份的RISC表格，以檢查核對施工進度，但因地盤繁忙，往往容易填錯、漏填或遺失表格，要重新改正表格亦費時失事，甚至影響工程進度。

朱凱威表示，使用新系統下，承建商、工程顧問及業主能共同監督地盤施工狀況，並以電子化表格取代傳統紙張。他說，如地盤完成一項工序後，地盤檢測人員會收到系統通知，到場作檢查及測量，完成後可即時上載RISC表格、相片及電子簽署；提交後顧問及業主會收到提示，再檢視表格及簽署作實，令地盤施工流程標準化，有助提升工程監管，亦減少人為出錯或做假。

金門合約經理殷偉明稱，新系統已在中九龍幹線—啟德西工程試用1個多月，至今反應良好，認為可縮短工地檢測流程的往來時間，未來亦會在西九文化區「M+」地盤試用。

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