【逃犯條例】會議周六再續與石禮謙撞期　涂謹申：若無法上主席台會報警有人不符《特權法》 (19:13)

立法會《逃犯條例》法案委員會在經民聯石禮謙午後宣布改期下，原來的主持、民主黨涂謹申照舊下午在原定時間開會，會上選出涂謹申為法案委員會主席，涂謹申其後宣布將下次會議定在周六（11日）早上9時，即石禮謙改期會議的同一時段舉行。涂謹申會後強調，自己是正當當選主席，屆時若有人阻止他上主席台，他會報警指出有人不符《權力及特權法》。
涂謹申會後批評，立法會秘書處今次會議無提供支援，政府亦未有派代表出席，浪費了一小時。他強調自己是正當當選主席，會指示秘書周六開會，當日會要求政府解釋條例，屆時若有人干擾會議，他將執行《議事規則》；若有人用強權、霸權、威權令他無法上主席台，會報警指有人不符《權力及特權法》。但他表示，屆時不會向保安動武。
民主派其後亦會見記者，毛孟靜形容會議「史無前例」，在無翻譯和音響視像支援下開會，但強調這是百分百正確、正當的會議。
議會陣線朱凱廸形容，今日是重奪立法會尊嚴的一日，批評秘書處未能保持中立，強調涂謹申當選主席為實至名歸。他又指出，從未有立法會會議有這麼多人觀看，形容人民已確保其合法性，冀港人站出來解答何謂立法會尊嚴。
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