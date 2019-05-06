30名Uber司機涉非法載酬案一人認罪　官：龐大集團操縱或判監 (18:21)

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今日有共30名被告，被控「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途罪」出庭應訊。他們由同一名辯方律師代表，其中29人表示有同類案件正在高院上訴，希望留待上訴結果出爐才答辯。

只有被告李兆華（33歲）選擇認罪，他在庭外表示，Uber公司有提供法律支援，選擇認罪乃希望盡快解決事件。辯方代表律師則在庭外透露，在相關案件中，並非警方主動放蛇，而是有「同一班人（市民）」親自放蛇及報警。

主任裁判官羅德泉表示，事件並非一兩個人單獨行動，而是由「龐大集團」背後安排及操縱。羅官因此詢問辯方，在此情況下，法庭應否不論被告背景，均判予監禁。

辯方回應，此案在本港存在「灰色地帶」，並非如盜竊等罪行「一做就知犯法」，加上上訴庭仍在審理相關案件未有判決，希望法庭理解。羅官聽畢辯方陳辭，決定先索閱被告社會服務令報告，將案押後至本月20日判刑。

案情指出，被告李兆華利用Uber軟件，於去年9月12日在西灣河嘉亨灣接載一名市民上車，前往小西灣藍灣半島，利用信用卡收費77.84元。該市民到達目的地下車後，報警揭發案件。

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