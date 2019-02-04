【佔中九子案判刑】消息：懲教署拒批邵家臻外出參加立法會大會　稱沒責任助在囚議員履行職務 (17:42)

佔中案被囚8個月的社福界立法會議員邵家臻，早前向懲教署申請外出出席立法會大會。據了解，懲教署今日（6日）已書面回覆，確認拒絕邵家臻的申請。
消息指出，邵家臻欲申請外出，出席未來三周的立法會大會，不過懲教署認為署方並無法律責任，協助在囚的立法會議員履行議員職務，又稱立法會的權力及功能，不會因為個別議員缺席而受打擊。此外，懲教署也以保安及行動理由，拒絕其申請。
邵家臻議員辦事處其後在邵家臻fb貼文，稱對懲教署拒絕相關申請的理據有保留，正與律師商討提出司法覆核的可行性，律師稍後亦會約見邵家臻，聽取其進一步的意願及指示。
邵家臻議員辦事處亦發起各界聯署，要求懲教署批准邵家臻於在囚期間，如期出席立法會大會及福利事務委員會會議，繼續履行立法會議員職務。
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