【六四30年・短片】記者六四故事影片：「反事實」大環境下更需要事實 (18:03)

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陳寶珣當時是北京電影學院旁聽學生，1989年2月份已到北京，同時亦是《信報》在當地的特派員，民運期間每日在各間大學和天安門廣場流連。

陳寶珣說，軍人清場開始前，他與一些學生一起吃飯，到晚上9時許有軍車入城，有人圍着軍車放火，有軍人從車上走出來時被市民追打，當時陳寶珣亦被單車鏈擊中頭部受傷。陳寶珣說，當時無人想武裝抵抗，也相信當局只用水炮或橡膠子彈，人群很快會散去，「要不然就慢慢捉人，為何要用坦克和子彈呢？」

陳寶珣認為，事實仍是事實，在現在一個「反事實」的大環境中，更需要事實。陳寶珣提到，有些所謂「六四真相」網站，稱當時記者如何編造故事和說話抹黑，從多方面告訴大家「無人說得清楚的事便不能說自己是對的」；唯他強調，這只是扭曲是非的說法，「不需真正計算多少子彈打穿多少人的頭，才能說有多少人死於屠殺」。

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