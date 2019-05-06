涉未交申報書被廉署起訴　馬金泉辯稱要公民抗命不滿被DQ (17:59)

65歲被告馬金泉向裁判官表示，他明知官司會打輸，因此不聘請律師，他亦承認控罪提及沒有呈交選舉申報書一事。惟被告辯稱，他不滿選舉主任將他DQ，因此「以身試法」，將在庭上抗辯視為「公民抗命」，以此對抗「惡法」。被告又稱，一宗於東區法院審理的交通案件，審訊竟可長達60多天，而他的案件只是為期3天，故他有權親自抗辯。

控方表示，指控被告的基礎在於，被告已獲發選舉細則，知悉需填交任何涉款100元以上的選舉開支及接受選舉捐贈申報表，無論選舉結果如何、或被告是否遭DQ，被告亦需於去年5月15日前遞交申報表。

裁判官質疑，被告既然承認沒有遞交申報表，案件並無可爭辯之處，但被告仍堅稱「你DQ咗人，仲要人哋報？」裁判官相勸被告「申訴要搵啱對象」，指出法庭不是處理DQ問題的地方。裁判官最終決定案件繼續審訊，傳召處理申報表的選舉助理作供。

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