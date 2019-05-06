【逃犯條例】建制派稱民主派會議無合法性　廖長江：只有石禮謙有權主持 (17:20)

廖長江稱，經過今午12時後，只有石禮謙有權決定，現時會議只是議員「集會」、「聚會」，沒有合法性，沒有秘書和會議紀錄，他遺憾有委員不尊重投票結果。他說，留意到有委員正攻擊秘書處，是無理和不道德，政治問題應政治解決，強調秘書處中立。

被問到會否透過法庭澄清法理依據，廖長江稱沒有討論。他又說，法案委員會主席「沒有雙胞」，唯一合法的主席會在周六產生。

廖長江又說，若民主派可以自行召開「會議」，建制派一樣可以這樣做，反問是否有什麼不滿意就舉行集會、佔據會議室。他強調，現時法案委員會沒有主席，故主席手冊是不適用。他形容，「空白狀態」由內會作為「母親」發出指引。

另一建制派議員黃國健稱，現時情況是民主派逼出來，兩個會議都未能選出主席，是史無前例。

對於民主派在會議室的「會議」是否受特權法保障，廖長江表示不清楚，着記者向立法會法律顧問查詢；黃國健則稱那不是正式會議，故參加者不受特權法保障。

逃犯條例 相關報道：

其他報道：涂謹申：下午依原定時間開會 民主派留會議室用膳防保安鎖門

石禮謙：下午逃犯條例委員會取消改周六再開 民主派：下午如常開會

斥秘書處強行取消會議「奪權」 涂謹申：若有人靠霸權靠惡或需打官司

民主派辦公室等45分鐘見不到陳維安 郭榮鏗：這是什麼態度？

【Emily Online】前黨友田二少fb發帖倡港人港審 葉劉留言：你是讀過書的人不要胡說八道誤導群眾

其他報道：涂謹申：繼續主持會議 阻撓者或涉刑事

李慧琼：秘書處做法合理勿抹黑 梁君彥籲冷靜勿令秘書處成磨心

泛民斥秘書處政變 涂拒退下 逃犯例會議今再開 建制派：倘衝擊或報警

涂謹申：抬我走只會暴露秘書處醜惡

沒落實公民權利公約地區 陳文敏倡不移交

處理陳同佳案 尹兆堅倡修《刑事司法管轄權》