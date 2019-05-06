【逃犯條例】建制派稱民主派會議無合法性　廖長江：只有石禮謙有權主持 (17:20)

立法會內會上周六（4日）發出指引，指示由建制派石禮謙主持審議修訂《逃犯條例》的法案委員會，獲過半數委員支持，石禮謙今日（6日）宣布把會議延至本周六（11日）舉行，但民主派堅持按原定會議時間於今午開會。建制派「班長」廖長江表示，只有石禮謙有權主持法案委員會選舉主席程序，石禮謙已通知委員在本周六開會，故今午會議已沒有合法性和合理性。
廖長江稱，經過今午12時後，只有石禮謙有權決定，現時會議只是議員「集會」、「聚會」，沒有合法性，沒有秘書和會議紀錄，他遺憾有委員不尊重投票結果。他說，留意到有委員正攻擊秘書處，是無理和不道德，政治問題應政治解決，強調秘書處中立。
被問到會否透過法庭澄清法理依據，廖長江稱沒有討論。他又說，法案委員會主席「沒有雙胞」，唯一合法的主席會在周六產生。
廖長江又說，若民主派可以自行召開「會議」，建制派一樣可以這樣做，反問是否有什麼不滿意就舉行集會、佔據會議室。他強調，現時法案委員會沒有主席，故主席手冊是不適用。他形容，「空白狀態」由內會作為「母親」發出指引。
另一建制派議員黃國健稱，現時情況是民主派逼出來，兩個會議都未能選出主席，是史無前例。
對於民主派在會議室的「會議」是否受特權法保障，廖長江表示不清楚，着記者向立法會法律顧問查詢；黃國健則稱那不是正式會議，故參加者不受特權法保障。
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