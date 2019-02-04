【逃犯條例】容海恩突入舉牌斥「民主派在玩泥沙」　涂謹申郭榮鏗獲推舉任正副主席　定周六上午9時開下次會議 (18:06)

另有網民截圖表示，發現民主派舉行這個會議期間，立法會秘書長陳維安有上網觀看相關fb直播。有民主派議員今早到陳維安辦公室要求見面，陳維安秘書稱聯絡不上對方，雙方最終沒見面。

【17:38更新】涂謹申其後重開會議，稱聯絡不上保安局任何高層官員派員出席；會議最後同意下次會議在星期六（11日）上午9時舉行。

石禮謙早前表示，他獲內會授權主持選舉《逃犯條例》法案委員會正副主席的會議後，定於星期六上午9時開會。

議員其後開始討論郭榮鏗動議，要求政府主動撤回《逃犯條例》修訂。

【17:24更新】新民黨容海恩其後自行離場，會上亦通過不處理內會上周六（4日）所發的相關指引，並進入選舉《逃犯條例》法案委員會正副主席程序。

公民黨郭榮鏗提名民主黨涂謹申任主席，香港本土毛孟靜和議，涂謹申接受提名並交梁耀忠主持會議，最後涂謹申成為主席。涂謹申當選主席後建議選副主席，毛孟靜提名郭榮鏗，人民力量陳志全和議，郭榮鏗成為副主席。

涂謹申其後以需請委員會秘書聯絡政府官員和相關團體等出席往後會議，依程序先暫停會議，會議舉行約45分鐘後，於下午約5時15分暫時休會15分鐘。

【17:08】建制派立法會最資深議員石禮謙下午表示，他經大多數法案委員會委員接納的內會指引授權，改於周六（11日）開會後，民主派議員在下午約4時半會議原定時間，到原定的會議室繼續開會。會議室內未見任何保安阻礙，亦未見立法會秘書處人員出席，也未如一般會議提供影音設施支援和直播。

涂謹申上台後，先透過自備擴音器，呼籲秘書處人員啟動會議室內的音響，請在座同僚再請秘書處派員到場，並指出秘書處若不派員到來，秘書處或涉有違職守。公民黨議員郭榮鏗其後表示，電話聯絡上秘書處職員，引述對方稱已遵石禮謙指示改期開會。

涂謹申點算有足夠法定人數後開會，建制派議員起初未見有人出席。民主黨林卓廷先表示，有公眾人士早前獲秘書處安排可到公眾席旁聽，但今日（6日）到場後遭拒絕入內；涂謹申回應稱，該市民可提供拒絕其入內的職員名字，以便往後追究。

涂謹申其後請在座委員，先討論內會上周六（4日）通過改由石禮謙主持法案委員會選舉委員會正副主席會議的指引，有否法律效力。涂謹申以自己對此亦有意見為由，請在座的立法會第二最資深議員梁耀忠主持這一部分。

就在這時，新民黨容海恩突然進入會議室和走到主席台前，表示不承認現在是開會中，指摘「民主派在玩泥沙」，「真係好笑囉，無啦啦攞自己個咪嚟開會囉」；涂謹申即第一次警告容海恩，然後交梁耀忠主持。

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