【逃犯條例＠Emily Online】前黨友田二少fb發帖倡港人港審　葉劉留言：你是讀過書的人不要胡說八道誤導群眾 (15:56)

葉太喺留言入面，話「港人港審」喺一句空洞嘅口號，完全唔work，認為無司法管轄區會輕易放棄自己司法管轄權，又引用行會成員、資深大律師湯家驊講法，認為「港人港審」喺舉證上面都有困難。

留言最後，葉太更告誡田二少：「你是個讀過書的人，不要再胡說八道，誤導群眾了！」

葉太帖文於星期日（5日）夜晚7時左右發出，而田二少就喺今日（6日）中午12點左右回應反擊。當中，田二少引用中國與法國之間嘅引渡條約，力證「港人港審」可行，叫「有讀過書又識字」嘅人可參考喎。

逃犯條例 相關報道：

涂謹申：下午依原定時間開會 民主派留會議室用膳防保安鎖門

石禮謙：下午逃犯條例委員會取消改周六再開 民主派：下午如常開會

民主派辦公室等45分鐘見不到陳維安 郭榮鏗：這是什麼態度？

涂謹申：繼續主持會議 阻撓者或涉刑事

李慧琼：秘書處做法合理勿抹黑 梁君彥籲冷靜勿令秘書處成磨心

泛民斥秘書處政變 涂拒退下 逃犯例會議今再開 建制派：倘衝擊或報警

涂謹申：抬我走只會暴露秘書處醜惡

沒落實公民權利公約地區 陳文敏倡不移交

處理陳同佳案 尹兆堅倡修《刑事司法管轄權》