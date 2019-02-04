【逃犯條例＠Emily Online】前黨友田二少fb發帖倡港人港審　葉劉留言：你是讀過書的人不要胡說八道誤導群眾 (15:56)

因應《逃犯條例》爭議，立法會議員田北辰就提倡「港人港審」，即係授權香港法院審理香港永久居民日後牽涉境外嘅刑事案件，並獲得基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅支持。不過，新民黨主席葉劉淑儀就似乎唔多buy呢位前黨友嘅建議，甚至特登用自己fb帳戶，喺田二少個人專頁有關「港人港審」嘅帖文留言，叫佢唔好誤導群眾。
葉太喺留言入面，話「港人港審」喺一句空洞嘅口號，完全唔work，認為無司法管轄區會輕易放棄自己司法管轄權，又引用行會成員、資深大律師湯家驊講法，認為「港人港審」喺舉證上面都有困難。
留言最後，葉太更告誡田二少：「你是個讀過書的人，不要再胡說八道，誤導群眾了！」
葉太帖文於星期日（5日）夜晚7時左右發出，而田二少就喺今日（6日）中午12點左右回應反擊。當中，田二少引用中國與法國之間嘅引渡條約，力證「港人港審」可行，叫「有讀過書又識字」嘅人可參考喎。
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