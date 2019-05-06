北京中原前女顧問涉騙移民申請人逾2000萬元　事主偷錄對話對質 (15:45)

被告劉佳琳（31歲）被指於2012年8月26日至9月4日間，意圖詐騙而誘使兩名申請人，將共2074萬港元轉帳至他們在另一間投資服務公司所持有的證券買賣帳戶。事主常城供稱，他按被告指示，在渣打銀行開戶，為母親及自己各傳入逾1000萬元，投資到新鴻基金融，其中約70萬元為認購費。

事主續稱，至翌年2月，他向北京中原方面了解審批進度，移民部的職員戴雪雁向他解釋正常的移民流程，須先向港府申請再開戶投資。常城其後再與被告的上司聯絡，透露被告幫他在新鴻基金融進行投資，但感到收費較貴，上司聞言表示「中原都有做投資」，事主頓時「就覺得被騙」，因被告從沒提及北京中原有投資服務。

事主強調，他對整件事都「感到很奇怪」，因他認知新鴻基只是地產公司。庭上播放二人的電話錄音，事主找被告對質時，被告解釋因公司面臨倒閉，所以將他的錢投資到新鴻基上，又力陳會將事主的錢退回，「什麼都能還給你」，並說「我不可能這樣害你」。

聆訊午續。

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