【逃犯條例】斥秘書處強行取消會議「奪權」　涂謹申：若有人靠霸權靠惡或需打官司 (15:45)

他指出，若稍後會議按程序選出主席，該主席有合法性，並可和政府、秘書處安排會議，反問「其他（會議）還怎需要選主席」。

涂謹申稱，「若有人靠霸權、靠惡，那就可能需要打官司」，甚或新選出的主席會向周六選舉主席提出禁制令。他稱，自己會認真考慮是否參選主席。

被問到現場無秘書、法律顧問，今日會議有否法律效力，他說秘書在法律中不是必須，法定人數才是必須。他指出，法案委員會要考慮內會通過的指引，由石禮謙取代他出任法案委員會主持選舉主席程序，而處理此部分時，他和石禮謙都有利益衝突，他會認真考慮交由第二資深而當時會出席的議員，若梁耀忠出席，就會由其主持是否採納內會指引。

至於立法會主席梁君彥呼籲勿意氣用事，涂謹申反駁，「我們是依法辦事，不是意氣用事」。

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