【逃犯條例】斥秘書處強行取消會議「奪權」　涂謹申：若有人靠霸權靠惡或需打官司 (15:45)

立法會審議修訂《逃犯條例》的法案委員會秘書處，去信全體委員將原定今（6日）午舉行的會議，改為周六（11日）上午，並由經民聯石禮謙主持會議。已主持法案委員會兩次會議的民主黨涂謹申批評，秘書處沒經他授權，強行取消今午會議是奪權行為。他重申，稍後下午4時半的修訂《逃犯條例》法案委員會會議會如期召開，若夠法定人數就開會。
他指出，若稍後會議按程序選出主席，該主席有合法性，並可和政府、秘書處安排會議，反問「其他（會議）還怎需要選主席」。
涂謹申稱，「若有人靠霸權、靠惡，那就可能需要打官司」，甚或新選出的主席會向周六選舉主席提出禁制令。他稱，自己會認真考慮是否參選主席。
被問到現場無秘書、法律顧問，今日會議有否法律效力，他說秘書在法律中不是必須，法定人數才是必須。他指出，法案委員會要考慮內會通過的指引，由石禮謙取代他出任法案委員會主持選舉主席程序，而處理此部分時，他和石禮謙都有利益衝突，他會認真考慮交由第二資深而當時會出席的議員，若梁耀忠出席，就會由其主持是否採納內會指引。
至於立法會主席梁君彥呼籲勿意氣用事，涂謹申反駁，「我們是依法辦事，不是意氣用事」。
逃犯條例 相關報道：
其他報道：涂謹申：下午依原定時間開會 民主派留會議室用膳防保安鎖門
石禮謙：下午逃犯條例委員會取消改周六再開 民主派：下午如常開會
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 涂謹申 石禮謙 編輯推介