【逃犯條例】涂謹申：下午依原定時間開會　民主派留會議室用膳防保安鎖門 (14:05)

建制派最資深立法會議員石禮謙午後宣布，他已獲授權取消原定下午舉行的立法會《逃犯條例》法案委員會會議。另一方面，民主黨等胡志偉等泛民議員，為免立法會保安把原本舉行下午會議的會議室2A鎖上，留在該會議室內午膳；民主黨另一議員許智峯檢查該會議室出入口後稱，一度有四個出入口的門被鎖上。