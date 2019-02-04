【逃犯條例】涂謹申：下午依原定時間開會　民主派留會議室用膳防保安鎖門 (14:05)

建制派最資深立法會議員石禮謙午後宣布，他已獲授權取消原定下午舉行的立法會《逃犯條例》法案委員會會議。另一方面，民主黨等胡志偉等泛民議員，為免立法會保安把原本舉行下午會議的會議室2A鎖上，留在該會議室內午膳；民主黨另一議員許智峯檢查該會議室出入口後稱，一度有四個出入口的門被鎖上。
原本主持下午會議的民主黨涂謹申，則書面通知法案委員會所有成員，說他沒指示任何人取消下午會議，提醒眾人依時下午4時半開會；會上亦會討論有委員提出，有委員反對以傳閱文件方式，要求委員表態是否支持內會上周六發出的指引，即要以石禮謙來代替他主持會議的做法。
石禮謙早前表示，他是獲授權執行大多數法案委員會委員接納的內會指引，決定改在周六（11日）開會，但他未正面回應下午會議選出的法案委員會主席，有否法律效力，只表示「秘書處只會聽我講」，亦不會派員到下午的會議。民主派會議召集人毛孟靜則表示，民主派下午會如常開會。
立法會官方網頁則剛刪走下午4時半《逃犯條例》法案委員會開會的日程。
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