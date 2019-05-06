假證闖金像獎追星　兩內地漢判囚獲緩刑　官籲老實做人 (13:55)

案件今日在九龍城裁判法院判刑。於瀋陽從事媒體宣傳工作的被告胡方旭（36歲）承認一項欺詐罪；居於深圳的攝影師被告陶文寶（29歲）承認一項使用虛假文書罪，兩人均持雙程證來港。

首被告胡方旭代表律師稱，被告守法意識薄弱，無知和愚蠢犯案，此次因有人向他兜售涉案的遺失職員證，欲看明星和拍照留念而購買證件，並非有計劃犯案，承諾日後奉公守法，望法庭輕判。

次被告陶文寶代表律師表示，次被告有經濟問題向銀行借錢，現時亦積極工作歸還貸款，不惜犧牲陪伴家人的時間工作。代表律師又說，次被告這次入場拍照欲推廣生意和招攬客人，掙多些錢，沒有想過朋友會替他安排假證入會場，但次被告收到證件已知道屬偽造，故最後選擇認罪。

裁判官透露，根據首被告的背景報告提到買證於內地十分普遍，故不知是犯法，顯示首被告守法意識非常薄弱，又斥「上樑不正下樑歪」，會教壞其兒子，並指買證等同鼓勵他人犯法，但考慮首被告無預謀犯案，判他監禁2個月，緩刑12個月。

至於次被告，裁判官提醒他日後要老實做人，作為年幼女兒的好榜樣，教育下一代正確的價值觀，今次給予他一次機會改過自新，判他監禁3個月，緩刑15個月。

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