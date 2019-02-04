【逃犯條例】石禮謙：下午逃犯條例委員會取消改周六再開　民主派：下午如常開會 (13:15)

石禮謙稱，36名委員支持由他主持會議，24名反對，他決定把下次開會日期定於本周六（11日）早上9時，他屆時會履行責任，選出法案委員會正副主席。

石禮謙表示，他是執行大多數法案委員會委員接納的內會指引，來決定何時開會。他決定周六開會後，即指示秘書處通知法案委員會委員下午的會議要取消。他解釋，決定在周六開會而不選擇在下午原定時間，是為符合在3天前通知委員開會的規定。至於取消下午會議的權力來源，石禮謙表示，是來自內會的相關指引，這份指引「現已超越過去決定」。

被問到原定下午開會的法案委員會會議，立法會秘書處是否不會派員到場，石禮謙說，秘書處「是服務議會任何有法定的決定，秘書處只會聽我講，我決定了日子後，今日會議已不存在，故今日會議他們不需要開」。他重申，其相關權力是上周六（4日）內會指引給予，他要負起相關責任。

石禮謙續稱，內會指引是中午前委員投票通過，希望各方不要擺秘書處上枱，他們是根據指引去做，「議員有議員鬥爭，議員有議員的批評，秘書處是中立的體系去執行工作」。至於民主派質疑秘書處今次做法不合法，石禮謙稱秘書處會回答此問題，或者有人會就此問題到法庭司法覆核或申請禁制令，但他只是執行自己的工作。

立法會網頁目前仍顯示，立法會修訂《逃犯條例》法案委員會將在下午4時半開會。石禮謙被問到下午會議選出的法案委員會主席有否法律效力時，只稱決定了周六開會。民主派會議召集人毛孟靜則表示，石禮謙今次是強行「另起爐灶」，民主派會奉陪到底，下午會如常開會。

逃犯條例 相關報道：

其他報道：涂謹申：繼續主持會議 阻撓者或涉刑事

李慧琼：秘書處做法合理勿抹黑 梁君彥籲冷靜勿令秘書處成磨心

泛民斥秘書處政變 涂拒退下 逃犯例會議今再開 建制派：倘衝擊或報警

涂謹申：抬我走只會暴露秘書處醜惡

沒落實公民權利公約地區 陳文敏倡不移交

處理陳同佳案 尹兆堅倡修《刑事司法管轄權》