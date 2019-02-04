【逃犯條例】民主派辦公室等45分鐘見不到陳維安　郭榮鏗：這是什麼態度？ (12:54)

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會下午將再召開會議，秘書處要求委員中午前書面表態是否接納內務委員會指引，由經民聯石禮謙代替民主黨涂謹申主持會議。民主派會議召集人毛孟靜、公民黨楊岳橋和街工梁耀忠等12位民主派議員，今（6日）早11時起在立法會秘書長陳維安辦公室等候，要求與陳維安會面，但等了45分鐘，陳維安也沒出現。
毛孟靜稱，會要求陳維安立即「撤回」書面傳閱表態做法，否則就會要求他辭職，又說今早已發出律師信予陳維安，對秘書處發出書面通知表決的合法性，表示質疑和不同意。
毛孟靜又說，議員是陳維安的僱主，但今早連陳維安的秘書也不知他去了哪裏，電話、信息都找不到他，「不知高薪厚職的立法會人員，今早辦了什麼公？」
公民黨郭榮鏗重申，陳維安的決定越權，因他無權力代議員作決定而不經議員討論。他批評，民主派等了45分鐘，陳維安仍不出現、不交代，秘書亦不知陳維安去了哪裏，「這是什麼態度？」他說民主派會在內會向陳維安提出譴責及不信任動議。
法案委員會中第二資深的梁耀忠被問到，若今日涂謹申被趕走、不能主持法案委員會會議，他會否爭取主持會議，梁耀忠稱自己一定會反抗，會繼續堅持，「即使涂謹申不存在會議室內，第一個最資深是我，不是他（經民聯石禮謙），所以他（石禮謙）沒有資格主持會議，應由我主持」。
梁耀忠指出，石禮謙沒有法律權力趕走涂謹申，認為涂謹申有法律地位和權力繼續主持今日的法案委員會會議，因為今日會議的日期和地點是由涂謹申定出。
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