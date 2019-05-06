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銀行高層疑注射肉毒菌後亡案押後訊　涉案八旬醫生獲准20萬元保釋 (12:54)

52歲女銀行家去年11月在尖沙嘴一間醫務所注射肉毒桿菌後昏迷，延至翌日死亡。涉案86歲醫生李宏邦被控企圖誤導警務人員、沒有備存有關危險藥物登記冊等共21項控罪，案件今在九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官押後至8月5日再訊，以待驗屍報告完成及控方索取法律意見，其間被告獲准以20萬元保釋，不得離港。

李宏邦居於香港島山頂白加道，被控兩項「企圖誤導警務人員罪」、12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊罪」，以及7項「沒有以附表1指明的格式備存有關危險藥物的登記冊罪」。

控方表示，本案被告涉嫌為一名女士打「Botox針」，女士其後死亡，調查時再揭發本案控罪；現時21項控罪經簡易程序治罪條例起訴，因檢控時效有限，故今日率先提堂進行檢控程序。

控方續說，剛獲取死者毒理報告，仍有待病理學專家研究，驗屍報告工作則尚未完成，申請押後至8月5日再訊，待完成驗屍報告及索取法律意見，獲裁判官批准。

辯方透露，被告行醫近60年，現時在中環和九龍有兩間診所，月入約15萬元。被告有2名兒子、3名女兒，當中三人居於海外，其餘的33歲幼子和34女兒則居於香港，當中幼子同是醫生，在被告診所工作。

兩項企圖誤導警務人員罪指出，被告於2018年11月11日，在尖沙嘴堪富利士道8號格蘭中心的李宏邦醫生美容整形集團，意圖妨礙達到公正目的而虛報資料，即女子張淑玲於上述日子下午因哮喘到訪涉案診所，企圖誤導兩名警務人員。

12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊罪」指出，被告在上述日子和地點，沒有根據危險藥物條例備存登記冊，並沒有以指定格式記錄有關被告獲得或由被告供應他人的12種危險藥物。

7項「沒有以附表1指明的格式備存有關危險藥物的登記冊罪」指出，被告在上述日子和地點，沒有根據危險藥物條例的指明格式，即按年月日先後次序，記錄有關被告獲得或由被告供應他人的7種危險藥物。

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