【紅磡站工程問題】委員會聆訊準備調查新範圍　中科無被列涉事方 (12:05)

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政府、港鐵、禮頓、政府在工程中委聘的監核顧問運基顧問，以及負責北面隧道連續牆紮鐵工程的永光鋼鐵，被列為是次涉事方。

委員會代表、資深大律師Ian Pennicott指出，委員會有要求早前聆訊被指涉剪鋼筋、負責南面連接隧道紮鐵的分判商泛迅提交文件和書面證供，但委員會並無向泛迅發出「沙文函件」，所以泛迅應不會在聆訊調查中受批評。他續說，由於泛迅表示，因財政問題未能委聘法律代表出席，故如有需要，會由委員會法律代表傳召泛迅證人。

惟在3處地方負責倒石屎的所有分判商，都無被列入涉事方，包括早前提出有人剪鋼筋指控的中科興業。

另外，港鐵正就全面評估策略進行工作，稱會在政府檢視後，於6月30日提交報告。

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