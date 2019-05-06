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2019年5月6日星期一
【逃犯條例】民主派堅持下午開會 留會議室用膳防保安鎖門 (14:05)
假證闖金像獎追星 兩內地漢判囚獲緩刑 官籲老實做人 (13:55)
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西區公眾貨物裝卸區失8渠蓋 刑事調查隊跟進 (13:12)
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大角嘴唐樓梯間雜物遭縱火 (12:43)
稱禮頓擅據棚架 中科入稟追逾2400萬租金 (12:30)
【丁權司法覆核】地政總署恢復處理不涉官地換地建丁屋申請 (12:05)
【紅磡站工程問題】委員會聆訊準備調查新範圍 中科無被列涉事方 (12:05)
【逃犯條例】涂謹申：繼續主持會議 阻撓者或涉刑事 (11:48)
屯門七旬翁蝴蝶灣泳灘上吊亡 (11:20)
皇后大道西水街交界爆水管 泥水湧上路面 (11:19)
【逃犯條例】李慧琼：秘書處做法合理勿抹黑 梁君彥籲冷靜勿令秘書處成磨心 (10:41)
工業傷亡權益會總幹事陳錦康病逝 終年60歲 (09:41)
駕白牌車罰停牌 26歲男停牌期間駕駛被捕 (08:56)
觀塘的士私家車相撞 的士司機頸痛送院 (08:31)
稍後驟雨增多 最高氣溫24度 (07:15)
6男女涉駕電動單車被捕 (00:30)
「麥麥送」員工遭客騙款案 25歲無業男被捕 (23:25)
婦人觀塘遭小巴撞 昏迷命危 警拘司機 (23:19)
4男子涉以油壓唧穿牆爆竊被捕 周一提堂 (22:51)
【網上熱話．短片】男子南山邨頂樓欄杆外逐層「跳」 屋邨辦：不知道 (22:48)
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女子診所遭持刀指嚇 銀包被搶失三千元 (21:33)
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排隊買馬爭執 大學生六旬翁投注站打架被捕 (17:21)
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海關截港澳跨境販毒 拘12人檢134萬元毒品 (16:26)
男子樂富站圖干擾港鐵車門關閉 港鐵報警處理【短片】 (16:24)
兩幼犬困北角山坡 消防架梯拯救 (14:01)
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【逃犯條例】涂謹申稱繼續主持會議：抬走我只會暴露秘書處醜惡 (12:09)
浸大調查：部分有機菜樣本含除害劑殘餘 樂富、楊屋道街市蔬菜樣本超標 (11:47)
長沙灣的士撞燈柱4人傷 (10:59)
離港貨機引擎火警顯示器亮警報燈須折返 (10:42)
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皇后大道西水街交界爆水管 泥水湧上路面
(11:19)
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上午9時23分，西環皇后大道西與水街交界，路面西行中線一條地下水管爆裂，大量泥水湧出路面，受影響面積約2米乘2米。
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