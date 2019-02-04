【逃犯條例】李慧琼：秘書處做法合理勿抹黑　梁君彥籲冷靜勿令秘書處成磨心 (10:41)

李慧琼表示，《議規》僅列明「由最資深議員主持第一次會議」，並無列明若選不到主席第二次會議由何人主持，認為現時《議規》有「空白」。

至於法案委員會秘書做法惹來泛民不滿，李慧琼稱對此無辦法接受，呼籲泛民不要抹黑秘書處，不要給政治壓力予法律顧問，「簡單而言若凡是不認同你（泛民）的意見，便是等於和我們（建制）配合，那是不合理的，他們（秘書處）都是獨立地看整件事件」。

被問及有沒有以內會主席身分，向秘書處建議如何處理有關指引，李慧琼強調沒有，稱自己處理的只是內會事宜，其他交由法案委員會集體智慧和秘書處處理。

主持多次追問秘書處是否有權自行啟動要求委員書面表態程序，李慧琼重申是合理做法，「要不然應該怎樣做？如果繼續由涂謹申主持，那你覺得是否對呢？涂謹申繼續主持是更加不對的，因為他是被質疑的那一位」。

立法會主席梁君彥回應事件時則表示，立法會是解決政治爭拗的場地，應該在政治舞台解決，不應該因為意見不合而攻擊秘書處中立性。他續說，秘書處一直用專業中立角色協助議員，希望大家冷靜，不要令秘書處成為磨心。

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