【逃犯條例】李慧琼：秘書處做法合理勿抹黑　梁君彥籲冷靜勿令秘書處成磨心 (10:41)

立法會內務委員會上周六（4日）在特別會議上大比數通過向修訂《逃犯條例》法案委員會發出指引，由經民聯石禮謙取代民主黨涂謹申主持法案委員會選舉主席程序。內會主席、民建聯李慧琼接受港台節目訪問時強調，根據《議事規則》，內會有權向法案委員會發指引，又多次強調法案委員會秘書要求委員書面表態是否接納指引做法合理。
李慧琼表示，《議規》僅列明「由最資深議員主持第一次會議」，並無列明若選不到主席第二次會議由何人主持，認為現時《議規》有「空白」。
至於法案委員會秘書做法惹來泛民不滿，李慧琼稱對此無辦法接受，呼籲泛民不要抹黑秘書處，不要給政治壓力予法律顧問，「簡單而言若凡是不認同你（泛民）的意見，便是等於和我們（建制）配合，那是不合理的，他們（秘書處）都是獨立地看整件事件」。
被問及有沒有以內會主席身分，向秘書處建議如何處理有關指引，李慧琼強調沒有，稱自己處理的只是內會事宜，其他交由法案委員會集體智慧和秘書處處理。
主持多次追問秘書處是否有權自行啟動要求委員書面表態程序，李慧琼重申是合理做法，「要不然應該怎樣做？如果繼續由涂謹申主持，那你覺得是否對呢？涂謹申繼續主持是更加不對的，因為他是被質疑的那一位」。
立法會主席梁君彥回應事件時則表示，立法會是解決政治爭拗的場地，應該在政治舞台解決，不應該因為意見不合而攻擊秘書處中立性。他續說，秘書處一直用專業中立角色協助議員，希望大家冷靜，不要令秘書處成為磨心。
逃犯條例 相關報道：
泛民斥秘書處政變 涂拒退下 逃犯例會議今再開 建制派：倘衝擊或報警
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 李慧琼 編輯推介