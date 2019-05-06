駕白牌車罰停牌　26歲男停牌期間駕駛被捕 (08:56)

昨晚9時許，新界南總區交通部特遣隊人員根據線報，發現一名早前被判停牌的26歲陳姓男子懷疑仍有駕駛車輛，遂於荃灣和宜合道埋伏，並發現目標男子於上址駕駛一輛私家車，隨即拘捕。陳涉嫌停牌期間駕駛及駕駛汽車時沒有第三者保險，現正被扣留調查，有關車輛亦被扣查作進一步檢驗。

根據警方資料，陳於2月26日因干犯非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途、駕駛汽車時沒有第三者保險被捕，並於上月25日被裁定罪名成立，判罰3000元、80小時社會服務令及停牌一年。

根據《道路交通條例》，任何被取消持有或領取駕駛執照資格者，於取消駕駛資格期間在道路上駕駛汽車，或被取消個別種類汽車駕駛資格後，在道路上駕駛該種類汽車，即屬犯罪，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月。如屬首次定罪，該人駕駛資格至少取消12個月；如再次被定罪，其駕駛資格至少取消3年。

另根據《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險亦屬違法，最高可被判罰款1萬元、監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。

警方表示，由於停牌期間駕駛車輛並沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有保障，呼籲市民停牌期間切勿駕駛。