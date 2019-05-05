【逃犯條例】陳維安：主持法案委員會主席選舉的委員並非主席 (19:51)

民主派不滿法案委員會秘書處在通過指引後約一小時，發出要委員書面表態是否採納指引的通告，批評秘書處無權僭越，形容秘書處淪為「政治打手」，更稱事件為立法會議事歷史中最大的一樁「行政恥辱」，又預告會就陳維安及秘書處「嚴重不檢及失職」行為採取法律行動，第一步將是向陳維安發出律師信。

建制派議員發表聯署聲明，認同秘書處做法，稱指引已在討論逾四個半小時，認為十分充分，不需再在法案委員會開會討論是否接納內會指引。

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