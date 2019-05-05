【六四30年・短片】記者六四故事影片系列啟播 (20:11)

1989年時任文匯報副總編輯程翔在影片中，分析八九民運與中國開放改革的前因後果，形容這場運動幾乎是必然發生，整個鎮壓是反對開放改革的人「一場嚴重的反撲」。

1989年時任香港無綫電視記者謝彩雲憶述在北京採訪八九民運，當時她坐上一輛由一名老伯駕駛的三輪車，老伯在長安大街替她開路時嚷叫：「我這兒有香港的記者，現在要傳送新聞，你們讓開」，令她非常感動，「讓全世界知道發生什麼事，我覺得當記者真是值得了」。

1989年時任亞洲電視攝影師勞家輝憶述當年在香港採訪百萬人大遊行，以及後來在北京，六四夜與亞洲電視同事們在天安門廣場公廁頂拍攝軍隊清場，他提到當時目睹真槍實彈，並想起整晚不斷聽到槍聲時失聲痛哭。

1989年時任香港星島晚報記者梁慧珉表示，當年以相機和錄音機記錄軍隊入城、開槍鎮壓等場面，見到身邊無數市民中槍倒地，又憶述隔日早上到協和醫院，目睹大量屍體，非常震撼，「當時我看見，不懂得害怕，只感到十分悲憤，我要將悲憤化為力量，將事件報道出來」。

1989年時任路透社攝影記者曾顯華說當年自動請纓到北京採訪民運，見證民主女神像在天安門廣場豎立、軍隊入城、開槍，而他從北京飯店露台拍攝震撼一幕坦克人（Tank Man），「4、5個人包圍着他拉到對面去了，就這樣在我視線範圍消失」。

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《我是記者程翔 - 共產黨不惜殺十萬人換二十年穩定》

《我是記者謝彩雲 - 撤走或留下 進退兩難》《我是記者勞家輝 - 整夜槍聲未停過》《我是記者梁慧珉 - 六次流彈在我身邊擦過》《我是記者曾顯華 - 坦克人在我視線範圍消失》