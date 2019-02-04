【逃犯條例】民主派斥秘書處「政變」促撤回通告　向秘書長陳維安發律師信 (17:25)

民主派認為，秘書處無權僭越，形容秘書處淪為「政治打手」，更稱事件為立法會議事歷史中最大的一樁「行政恥辱」，強調秘書處職責應為服務全體立法會議員，以立法會的整體利益出發。

民主派又預告，民主派會就陳維安及秘書處是次「嚴重不檢及失職」行為，採取法律行動，第一步將是向陳維安發出律師信。

民主派會議召集人毛孟靜強調，全體民主派明日將竭盡所能，確保涂謹申可以繼續主持會議。被問及若律師信沒有回音會否開展司法覆核，毛孟靜未有正面回應，僅稱「遲啲再講」。

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