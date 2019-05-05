【逃犯條例】陳文敏倡修例設三保障　無實施公民權利公約不能移交 (17:28)

《逃犯條例》修訂引起廣泛爭議，港大法律學院教援陳文敏在一個論壇上向政府提出反建議，針對公平審訊議題，他認為政府即使要修例，亦應增設三項保障，香港在這些情況下均不能移交，包括要求移交方沒簽署和實施《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）、要求移交方即使簽署實施公約但未能提供最低刑事程序保障，以及移交與香港《人權法》有衝突。
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中國在1998年簽署公約，但一直未有實施（ratify），故在陳文敏建議下，內地將不能向香港提出移交要求。台灣由於國際地位爭議，並非公約正式締約方，但在2009年透過本地立法自行落實公約。
陳文敏表示，在政府目前修例建議下，香港法院的權力和保障範圍有限，原因是香港法院不需考慮要求移交方有否公平審訊，而他提出的三項保障，能強化香港法院角色，「畀多啲嘢把關」。
陳文敏重申，修例並無需要，強調一國兩制最大分別是法治，若強行將兩地法制「拉埋」，將破壞一國兩制。他又認為「寧縱勿枉」，香港不應不惜代價都要移交逃犯，令香港人失去公平審訊保障。
陳文敏續說，不同議員和法律學者均提出修例以外的其他方案，處理台灣殺人案，「方法有好多，只是看政府有否政治意願去做」。他指出，當13萬人上街反對修例，政府有需要釋除市民疑慮，強調政府若真的擔心台灣殺人案公義，便應該先處理殺人案，而非倉卒修改整個移交逃犯框架。
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