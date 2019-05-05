男子樂富站圖干擾港鐵車門關閉　港鐵報警處理【短片】 (16:24)

港鐵表示，有關列車繼續開出後，職員隨即通知車務控制中心，中心分別安排石硤尾站和太子站職員上車了解及報警。職員及涉事乘客最後在旺角站下車，事件交由警方處理。

警方則表示，在5月3日晚上10時16分，接到旺角站港鐵職員報案，稱有男子在樂富站與另一乘客有爭執，其間阻礙車門關閉，警方調查後認為不涉及刑事成分，案件列作「爭執」處理。

根據《香港鐵路附例》第II部第9點「不當進入或離開列車」指出，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，最高可被罰款港幣2000元。港鐵呼籲乘客注意自身安全，當車門正在關上時切勿進入車廂，希望乘客顧己及人，不要阻礙車門關閉，因有關舉動不但影響自己，同時令列車因車門受阻出現延誤，會對其他乘客造成不便。

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