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【法定冷靜期】逾九成美容業者稱致經營困難　關注組倡設「自願冷靜期」助自律 (13:40)

政府建議針對3000元或以上美容和健身預繳服務合約，設3個工作天或7個曆日法定冷靜期，由多個美容業商會組成的「美容界冷靜期立法關注組」發表問卷調查結果，近九成美容業經營者反對政府立法強制冷靜期，逾九成認為冷靜期實施後經營環境變得困難，擔心導致業內中小企出現結業潮，倡設「自願性冷靜期」，認為比立法快及有效。

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關注組發言人梁美英認為，消費者會濫用冷靜期中毋須提供理由就可在限期內退款機制，一方面美容業無法得知問題何在、如何改善，破壞業界與消費者關係，亦直接影響收入，另一方面機制會增加經營成本。梁美英又認為，冷靜期無助打擊不良及非法銷售手法，反而鼓勵消費者「退款了事」，變相鼓勵不理性消費。

業界倡設「自願性冷靜期」，鼓勵以調解協商方法解決問題，以保持與客戶的長期關係。根據調查，現已有逾75%業界願意加入「自願性冷靜期」，梁美英表示，「自願性冷靜期」比立法過程快及具彈性，有助行業自律。

自由黨立法會議員邵家輝表示，消費者應承擔合約精神，而非貿然退款；對於不良及非法銷售手法，政府亦應想辦法執法，以及考慮改善《商品説明條例》。

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