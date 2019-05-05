浸大調查：部分有機菜樣本含除害劑殘餘　樂富、楊屋道街市蔬菜樣本超標 (11:47)

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香港有機資源中心去年9月至11月期間，在本港17區的濕街市、街舖、有機商店及有機農墟收集60個蔬菜樣本，包括菜心、白菜及莧菜檢測。

結果顯示，60個樣本均不含重金屬污染，但43個被驗出含除害劑殘餘，其中兩個超出香港標準，分別是購自黃大仙區樂富街市的本地自稱有機莧菜，其「氯氰菊酯」殘餘含量為4.02毫克每公斤，超出香港標準（2毫克每公斤）的一倍；至於購自荃灣區楊屋道街市的內地常規菜心，「敵百蟲」殘餘含量為0.11毫克每公斤，超出香港標準（0.1毫克每公斤）一成。另購自中西區士美非路街市的本地常規菜心，其「敵百蟲」殘餘含量為0.1毫克每公斤，達本港標準上限。

黃煥忠表示，若以世衛標準計算，市民進食最受污染的本地常規菜心及本地自稱有機莧菜，對健康構成風險仍算低。他建議市民應進食各類蔬果，烹調前先用清水沖洗及浸泡不少於半小時。他又稱，現時政府較多抽查入口蔬菜，但今次其中一個超標樣本來自本地，認為政府應加強抽查本地情況。

中心亦調查547個菜檔出售有機蔬菜情況，發現4個菜檔展示無效有機證書副本或已過期證書，中心已提交給海關處理。

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