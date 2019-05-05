【逃犯條例】涂謹申稱繼續主持會議：抬走我只會暴露秘書處醜惡 (12:09)

法案委員會秘書昨日在通過指引後約一小時發出通告，要委員於明日正午前、即法案委員會會議前，書面表態是否採納指引。

被問及若書面表態過半數同意石禮謙任主持，會如何應對，涂謹申稱，他的個人榮辱或者是否能主持會議都是次要，最重要是條例。涂謹申強調，自己在這一秒鐘仍然是主持會議者，所考慮的仍然是如何在下一次會議選出主席。

涂謹申續稱：「若說強權威權霸權，我當然比不上立法會秘書處數百人之多，但世上是有公論的……我會按法律做我認為正確的行為，繼續主持會議。如果硬是要抬走我，或者霸王硬上弓，那只會暴露秘書處的中立性問題和醜惡。」

涂謹申又表示，秘書處有關做法是越權，會讓人對其中立性失去信心，一旦如指引般換主持，整個立法程序將可能受法律挑戰。他透露已要求秘書處收回通告，並透過WhatsApp查詢，惟至今仍未獲得回覆，對此感到失望。

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