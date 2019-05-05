【逃犯條例】涂謹申稱繼續主持會議：抬走我只會暴露秘書處醜惡 (12:09)

立法會內務委員會昨日（4日）在特別會議上大比數通過向修訂《逃犯條例》法案委員會發出指引，由經民聯石禮謙取代民主黨涂謹申主持法案委員會選舉主席程序。涂謹申接受無綫節目「講清講楚」訪問，表明明日（6日）法案委員會重開時，將繼續主持會議。
法案委員會秘書昨日在通過指引後約一小時發出通告，要委員於明日正午前、即法案委員會會議前，書面表態是否採納指引。
被問及若書面表態過半數同意石禮謙任主持，會如何應對，涂謹申稱，他的個人榮辱或者是否能主持會議都是次要，最重要是條例。涂謹申強調，自己在這一秒鐘仍然是主持會議者，所考慮的仍然是如何在下一次會議選出主席。
涂謹申續稱：「若說強權威權霸權，我當然比不上立法會秘書處數百人之多，但世上是有公論的……我會按法律做我認為正確的行為，繼續主持會議。如果硬是要抬走我，或者霸王硬上弓，那只會暴露秘書處的中立性問題和醜惡。」
涂謹申又表示，秘書處有關做法是越權，會讓人對其中立性失去信心，一旦如指引般換主持，整個立法程序將可能受法律挑戰。他透露已要求秘書處收回通告，並透過WhatsApp查詢，惟至今仍未獲得回覆，對此感到失望。
相關報道：
內會指引 石禮謙主持修例會議 秘書處通知委員明日書面表態 涂謹申斥越權
秘書處通知委員書面表態是否採指引 廖長江：完全正確 民主派：越權
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 涂謹申 石禮謙 編輯推介